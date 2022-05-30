"Челси" официально перешел под контроль новых инвесторов

Спустя почти три месяца после объявления о выставлении английского футбольного клуба "Челси" на продажу, клуб в понедельник официально перешел под контроль консорциума инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Роман Абрамович завершил продажу футбольного клуба "Челси" и связанных с ним компаний группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли и компанией Clearlake Capital", - говорится в заявлении на сайте клуба.