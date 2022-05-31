70% бумажных билетов на финал Лиги чемпионов были поддельными

Около 70% бумажных билетов на финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" (0:1) на "Стад де Франс" в Париже были поддельными.

Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, из-за того, что зрители не могли попасть на стадион "Стад де Франс", начало матча несколько раз откладывалось. Игра стартовала с задержкой в 36 минут. Полиция применяла к фанатам "Ливерпуля", которые пытались прорваться на стадион, слезоточивый газ, также в ходе столкновений правоохранительные органы использовали дубинки.