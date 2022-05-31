УЕФА подготовит отчет о проблемах с безопасностью во время финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале работы по составлению независимого отчета о событиях вокруг финала Лиги чемпионов в Париже.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках комплексного обзора будут рассмотрены процессы принятия решений, ответственность и поведение всех сторон, участвовавших в финале. Доказательства будут собраны от всех соответствующих сторон, а выводы независимого отчета будут обнародованы после завершения его подготовки, и после получения выводов УЕФА оценит следующие шаги", - заявили в пресс-службе организации.

Подготовкой отчета на безвозмездной основе займется португальский политик Тьягу Родригеш.

28 мая испанский "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Начало встречи было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью. Перед началом матча префектура полиции Парижа в Twitter на английском и испанском языках призывала фанатов обеих команд "не штурмовать стадион", отмечая, что он переполнен. Несмотря на это, фанаты без билетов и с поддельными билетами пытались прорваться на "Стад де Франс". По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, в общей сложности таких нарушителей из Великобритании было около трех тысяч.

Согласно последним данным французского МВД, которые приводит в воскресенье газета Le Figaro, за различные нарушения в ходе стычек с фанатами на "Стад де Франс" и в районе фан-зон перед началом и во время финала Лиги чемпионов были задержаны 105 человек. В ходе столкновений с активными болельщиками на подступах к арене пострадали семь сотрудников парижской полиции.