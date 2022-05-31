Месси рассказал о состоянии после коронавируса

Игрок французского "ПСЖ" Лионель Месси рассказал о том, как он переболел коронавирусом, передает TYC Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Коронавирус вызвал у меня осложнения, пострадали легкие. Полтора месяца я даже бегать не мог из-за поражения легких. Я вернулся раньше, чем должен был, и только все усугубил", - сказал Месси.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 34 матчах в составе "ПСЖ", в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

10 августа 2021 года "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за "Барселону", в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.