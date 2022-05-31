УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2021/22

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную сезона-2021/22 в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал")

Защитники: Антонио Рюдигер ("Челси"), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (все - "Ливерпуль")

Полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Фабиньо ("Ливерпуль")

Нападающие: Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Карим Бензема, Винисиус Жуниор (оба - "Реал")

Напомним, в финальном матче турнира на стадионе "Стад де Франс" в Париже мадридский "Реал" с минимальным счетом обыграл "Ливерпуль" (1:0). Единственный мяч забил Винисиус Жуниор.

Изначально финал главного клубного турнира Европы должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако из-за санкций, которые были применены к российскому футболу, финальный поединок главного европейского турнира был перенесен в столицу Франции.