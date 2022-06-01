"Реал" заплатит 100 млн евро за футболиста сборной Франции

Мадридский "Реал" близок к трансферу полузащитника "Монако" и сборной Франции Орельена Чуамени, в ближайшее время сделка должна быть оформлена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидается, что "королевский клуб" заплатит за 22-летнего игрока 100 млн евро. "Реал" обошел "Пари Сен-Жермен" в споре за Чуамени.

"Сливочные" не сумели усилиться другим футболистом сборной Франции - Килианом Мбаппе. Форвард должен был присоединиться к "Реалу" на правах свободного агента. Однако нападающий отказался от перехода в мадридский клуб и подписал новый контракт с ПСЖ.

Чуамени - хавбек камерунского происхождения. Он известен по выступлениям за "Бордо" и "Монако". На его счету один гол в восьми матчах за сборную Франции. Вместе с национальной командой он завоевал золото Лиги наций УЕФА.