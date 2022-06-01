Теннисист Надаль не исключил завершения карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не исключил, что в ближайшем будущем он завершит карьеру, передает France24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не знаю, что может случиться с моей карьерой в ближайшем будущем. У меня все еще есть проблемы с ногой. Я просто пытаюсь получать как можно больше удовольствия и играть как можно чаще", - сказал Надаль.

В матче 1/4 финала "Ролан Гаррос" Надаль обыграл серба Новака Джоковича. Матч закончился со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 4 часа 12 минут.

В полуфинале турнира испанец сразится с немцем Александром Зверевым, который в своем четвертьфинальном матче обыграл соотечественника Надаля - Карлоса Алькараса.