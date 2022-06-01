Мане подписал 3-летний контракт с «Баварией»

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане согласовал трехлетний контракт с мюнхенской "Баварией". Об этом сообщает журналист Дэйв Оскоп в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По сведениям источника, в подписании 30-летнего сенегальского футболиста также были заинтересованы "ПСЖ" и "Барселона". Сообщается, что вчера, 31 мая, "Ливерпуль" и "Бавария" начали переговоры и должны согласовать стоимость перехода.

Мане стал игроком "Ливерпуля" в 2016 году, перейдя из "Саутгемптона" за €41,2 млн. С тех пор сенегальский нападающий в 269 матчах забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.