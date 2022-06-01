К Открытому первенству клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике готовилась усердно

К I Открытому первенству клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике готовилась усердно.

Об этом в среду сказала Trend участница соревнований, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Лала Азиззаде, передает Day.Az.

"Подготовка к соревнованиям была немного сложной, так как перед ними состоялся еще турнир, и надо было успеть хорошо отработать программу. На тренировках я старалась выполнять все наставления тренера", - подчеркнула 11-летняя спортсменка.

На Первенстве Лала Азиззаде выступает как в индивидуальной программе, так и в составе команды в групповых упражнениях.

"Сегодня я продемонстрировала упражнение с обручем и булавами, а завтра буду выступать в составе команды в групповых упражнениях. Скажу, что выступать индивидуально мне нравится больше, ведь здесь все зависит только от меня. В составе команды чувствую еще большую ответственность, ведь там нужно согласованно выполнять элементы со всеми членами команды", - сказала гимнастка.

Лала Азиззаде отметила, что ее кумирами в гимнастике являются азербайджанские спортсменки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова.

"Еще мне нравятся выступления израильской спортсменки, Олимпийской чемпионки Линой Ашрам. Кстати, Линой Ашрам я видела в Национальной арене гимнастики в Баку, когда она участвовала в международных соревнованиях", - добавила гимнастка.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.