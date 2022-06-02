В Баку стартовал второй день соревнований I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

В четверг, второго июня, в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовал второй день соревнований I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из которых 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований, которые проходят первого-второго июня, юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.