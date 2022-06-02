Британский гонщик-чемпион погиб во время заезда

Британский мотогонщик Марк Перслоу погиб в результате аварии в квалификации гонки Isle of Man TT на острове Мэн. Об этом сообщается на сайте организаторов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, инцидент произошел на третьем круге квалификационного заезда. 29-летний спортсмен потерял управление и вылетел с трассы. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где умер. Из-за случившегося гонка была завершена досрочно.

Перслоу становился чемпионом Гран-при Мэна в 2017 году. Он участвовал в соревнованиях второй раз в карьере.