Участие в соревнованиях по гимнастике делает меня очень счастливой.

Об этом в четверг сказала Trend участница I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, юная спортсменка Айла Магеррамли, передает Day.Az.

"Мне нравится, что гимнастика соединяет в себе спорт и искусство танца. Выступления гимнасток всегда смотрятся изящно и красиво. Мне интересно не только самой тренироваться и выступать на соревнованиях, но и наблюдать, как выполняют упражнения известные спортсменки", - отметила она.

Юная гимнастка рассказала, что осталась довольна своим выступлением на соревнованиях.

"Сегодня я выступила в индивидуальной программе без предмета и в упражнении с мячом, а вчера - в составе команды в групповых упражнениях. Мы заняли третье место в своей возрастной категории. Мое сегодняшнее выступление прошло хорошо, надеюсь, что займу призовое место", - сказала она.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.