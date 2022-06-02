Атмосфера на Открытом первенстве клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике замечательная.

Об этом в четверг сказала Trend участница соревнований, юная спортсменка Медина Гадимова, являющаяся воспитанницей Центра "Зиря", передает Day.Az.

"На соревнованиях ощущаю себя комфортно, волнения совсем нет. Замечательно, что зрители пришли посмотреть на наши выступления, их внимание и поддержка радуют и делают нас увереннее в своих силах", - подчеркнула она.

Юная гимнастка рассказала, что упорно готовилась к соревнованиям.

"Каждое выступление - большой опыт для нас, на соревнованиях мы оттачиваем свои навыки, умения. Мое выступление в ходе первенства прошло хорошо, и я продолжу упорно тренироваться, чтобы с каждым разом повышать результат", - добавила она.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.