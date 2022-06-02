На соревнованиях Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" постаралась продемонстрировать все свои навыки

На соревнованиях Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике я постаралась продемонстрировать все свои навыки, все, чему меня научила тренер.

Об этом в четверг сказала Trend участница соревнований, юная спортсменка Аида Азизова, являющаяся воспитанницей Центра "Зиря", передает Day.Az.

"Я довольна выполненной программой. Вначале немного переживала, вдруг что-то не получится, но все прошло гладко. Уверенности мне придали слова тренера, она настроила меня на выступления, сказала, что нужно собраться и выполнить элементы так, как делала на тренировках. Во время выступления я постаралась продемонстрировать все свои навыки", - сказала юная грация.

Одиннадцатилетняя гимнастка рассказала, что ей нравится выполнять упражнения под веселые музыкальные композиции.

"Сегодня я представила программу без предмета и упражнение с мячом. Люблю упражнение с мячом, там звучит красивая музыка, которую подобрала мой тренер. Вообще мне больше нравятся энергичные, веселые композиции, под такую музыку программа получается красивая и зажигательная", - добавила она.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.