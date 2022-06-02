Правильная мотивация и упорные тренировки помогут добиться успехов в спорте, достичь высоких результатов.

Об этом в четверг сказала Trend участница I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, юная спортсменка Айла Ибрагимова, передает Day.Az.

"Даже если что-то не получается, никогда не стоит сдаваться. Я мечтаю стать чемпионкой мира и Европы, и знаю, что для достижения своей цели необходимо много и упорно работать. К Первенству тоже готовилась усиленно, волновалась, но выполнила программу хорошо. Что касается волнения, то, думаю, каждая гимнастка, выходя на ковер, немного переживает. Но нужно уметь оставлять все свои тревоги в стороне, этому меня учит тренер", - подчеркнула 11-летняя спортсменка.

Воспитанница клуба "Оджаг Спорт" отметила, что всегда посещает международные соревнования по художественной гимнастике, проводимые в Национальной арене гимнастики в Баку.

"Воспитанницы разных клубов собираются вместе и посещают международные соревнования. Для нас это всегда праздник. Наблюдая за выступлениями известных граций из разных стран мира, мы тоже многому учимся", - добавила она.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.