Важное новшество в азербайджанской борьбе

Федерация борьбы Азербайджана продолжает предпринимать шаги, направленные на популяризацию этого вида спорта в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, одним из приоритетных вопросов для федерации является развитие детско-юношеского спорта, что особо важно в плане усиления и будущих результатов сборных.

После трехлетнего перерыва возобновлено проведение первенств U-17 и U-20, которые позволят сформировать составы сборных на ближайшие чемпионаты Европы и мира. Эти турниры, а также сборы показывают, что борцы прибавляют. В частности, это было заметно в мае на международных соревнованиях в Турции, где азербайджанские борцы завоевали в двух возрастах 47 (!) медалей, в том числе 18 золотых.

Немаловажно, что федерация решила сделать важный шаг в этом направлении и впервые в истории азербайджанской борьбы провести чемпионат страны U-15. Старт намечен на 7 июня в спортивно-олимпийском комплексе Шагана, где за четыре дня на ковер выйдут борцы греко-римского и вольного стилей. Учитывая статус первого чемпионата, в Федерации решили тщательно отнестись к его организации: в мае организовали зональные соревнования в Баку, Сабирабаде, Гейчае, Шамкир-Гяндже и Шамахы, в которых приняли участие 1500 ребят.

Организация таких соревнований очень важна для юношей, которые начинают свою карьеру и в плане опыта, и с точки зрения повышения мотивации. Также важно, что федерация начнет процесс регистрации борцов именно с чемпионата 15-летних. Будет создана информационная база, куда будут внесены данные каждого спортсмена, занимающегося профессиональной борьбой, и его тренера. Таким образом, сформируется централизованная система.

Как известно, долгие годы одной из проблем в нашем спорте была проблема "лип", когда тренеры или родители решают занизить возраст ребят, чтобы они дольше выступали среди своих сверстников. Это сильно мешал юным спортсменам вовремя перейти из юношеско-молодежных соревнований в чемпионаты с участием взрослых. Как видно из календаря за последние годы, руководство Объединенной организации борьбы расширяет соревнования среди молодежи, продуктивно проводит чемпионаты мира и Европы среди 23-летних, герои которых борются на равных с лучшими борцами планеты. И чтобы вопросов "лип" окончательно свести на нет, Федерация борьбы Азербайджана решила заняться новой системой.

Отметим, что чемпионат страны (U-15) будет так же важен для формирования первого состава сборной команды по этому возрасту. Лучшие борцы позже пройдут сбор и поедут на первенство Европы, которое пройдет в Загребе (16-19 июля).