Бензема рассказал о схожести с Роналду

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема рассказал, в чем он схож с португальским форвардом английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, передает Onze Mondial, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футболисты вместе выступали за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. На сегодняшний момент Бензема - один из основных фаворитов на престижную награду "Золотой мяч".

"Что у нас общего с Роналду? Трудно ответить на этот вопрос. Я не буду говорить, что у меня есть что-то от него. Возможно, это будет контроль над мячом. Мне всегда нравилось наблюдать за ним. Когда я смотрел на его действия, то старался главным образом концентрироваться на его движении", - заявил французский футболист.