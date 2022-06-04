Азербайджан выиграл золото и бронзу на ЕВРО

В Римини (Италия) продолжается чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу с участием сборной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в первой половине третьего дня соревнований прошла квалификация в синхронных прыжках среди батутистов-юниоров. Дуэт Гусейн Аббасов - Магсуд Махсудов занял первое место в отборе (85.800) и вышел в финал. Али Нифталиев - Ниджат Мирзоев стали четвертыми (82.060), но так как в финал проходил лишь один дуэт от страны, чемпионат для них оказался завершен.

В финале Аббасов и Махсудов выступили на отлично: получил оценку 48.420, они заняли первое место.

В вечерней части программы сборная по тамблингу в составе Михаила Малкина, Адыля Гаджизаде и Тофика Алиева завоевала бронзовые медали в командном финале.

Отметим, что в предыдущие дни батутистка Сельджан Махсудова вышла в финал, а юниорская сборная по прыжкам на батуте обеспечила себе место в командном финале.

