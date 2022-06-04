Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии

На Чемпионате Европы по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в итальянском городе Римини азербайджанские гимнасты завоевали одну золотую и одну бронзовую медали, сообщили Day.Az в пятницу в Федерации гимнастики Азербайджана.

Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали "золото" в программе синхронных прыжков.

Члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Адиль Гаджизаде, Михаил Малкин и Тофиг Алиев завоевали "бронзу" в командном соревновании.