https://news.day.az/sport/1467819.html Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии - ФОТО
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии - ФОТО
На Чемпионате Европы по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в итальянском городе Римини азербайджанские гимнасты завоевали одну золотую и одну бронзовую медали, сообщили Day.Az в пятницу в Федерации гимнастики Азербайджана.
Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали "золото" в программе синхронных прыжков.
Члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Адиль Гаджизаде, Михаил Малкин и Тофиг Алиев завоевали "бронзу" в командном соревновании.
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