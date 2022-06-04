Мбаппе получил травму во время матча

На стадионе "Стад де Франс" в Париже состоялся первый матч первого тура Лиги наций группы А1, в котором сборная Франции принимала команду из Дании. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нападающий французского коллектива Килиан Мбаппе получил травму. Он был заменен в перерыве встречи. В первом тайме футболисту понадобилась медицинская помощь из-за ушиба колена.

После ухода с поля форварда "ПСЖ", на 51-й минуте первый гол в матче с передачи Кристофер Нкунку забил французский нападающий Карим Бензема. На 68-й минуте Андреас Корнелиус восстановил равенство на табло, а после чего на 88-й минуте установил окончательный счет в матче, оформив дубль.

В одной группе с Францией и Данией в группе А1 принимают участие команды Австрии и Хорватии.

Во втором туре текущего розыгрыша Лиги наций Франция встретится с Хорватией. Игра запланирована на 6 июня.