Сколько зарабатывает Погба в «Ювентусе»?

Туринский "Ювентус" проведет новые переговоры с агентом полузащитника Поля Погба, чтобы обсудить последние детали контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, зарплата Погба в итальянском клубе составит € 8 млн без учета бонусов. Напомним, что француз уже выступал за "Ювентус" с 2012-го по 2016 год.

"Ювентус" в минувшем сезоне занял четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 70 очков в 38 турах. Золото чемпионата Италии досталось "Милану", который заработал 86 баллов.