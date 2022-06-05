«ПСЖ» готов объявить об уходе главного тренера Почеттино

"Пари Сен-Жермен" в ближайшее время объявит о кадровых перестановках в команде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Day.Az.

По данным источника, клуб покинут главынй тренер Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо. Место спортивного директора займет Луис Кампос, ранее работавший в "Лилле". На пост главного тренера команды претендуют Кристоф Галтье и Жозе Моуринью. Также в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Зинедин Зидан может возглавить столичный клуб.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.