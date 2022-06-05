Салах пообещал бесплатно следующим летом перейти в «Барселону»

Нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах пообещал бесплатно следующим летом перейти в каталонскую "Барселону", сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Салах не подписывает контракт с мерсисайдцами из-за того, что ведет переговоры с сине-гранатовыми. За последние шесть месяцев между египтянином и "Ливерпуля" не было личных контактов.

По данным портала Transfermarkt стоимость Салаха оценивается в €100 млн.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" занял второе место, отстав от "Манчестер Сити" на одно очко. В финале Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа уступили и мадридскому "Реалу" со счетом 0:1. Салах провел в сезоне-2021/22 49 матчей, забив 31 мяч.