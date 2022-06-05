Венгерские фанаты, большинство из которых — дети, освистали англичан за преклонение колена

Фанаты сборной Венгрии освистали футболистов сборной Англии, которые преклонили колено перед матчем Лиги наций между венгерской и английской сборными.

Стоит отметить, что большинство зрителей на матче были венгерскими детьми. Взрослых фанатов не пустили на стадион из-за проявлений расизма на Евро-2020.

Победу в матче со счетом 1:0 одержали футболисты сборной Венгрии. Единственный мяч на свой счет записал венгерский футболист Доминик Собослои. Он реализовал 11-метровый удар, назначенный на 64-й минуте.

Таким образом, Венгрия с тремя очками возглавила турнирную таблицу в группе 3 лиги А. Их соперниками также станут сборные Италии и Германии. 7 июня венгры сыграют с итальянцами. В этот же день сборная Англии встретится с немцами.