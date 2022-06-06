Наставник «Ромы» Моуринью может возглавить «ПСЖ»
Португальский наставник итальянской "Ромы" Жозе Моуринью может возглавить французский "ПСЖ", передает Day.Az со ссылкой на Sky Sports.
Отмечается, что Моуринью будет назначен на пост наставника парижан после того, как в команду придет новый спортивный директор Луиса Кампос.
В прошлом сезоне "ПСЖ" стал чемпионом Франции, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей "Реалу".
Напомним, главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью стал первым тренером, который смог выиграть еврокубки с четырьмя разными командами.
Напомним, что римский клуб в финале Лиги конференций обыграл голландский "Фейеноорд" со счетом 1:0.
Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов - с "Порту" и "Интером". Кроме того, у специалиста есть одна победа в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед". Также с "Порту" Моуринью выигрывал Кубок УЕФА.
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