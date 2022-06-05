В Баку с участием представителей Азербайджана и Болгарии проходит Молодежный спортивный фестиваль

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией в Бакинском дворце спорта проходит Молодежный спортивный фестиваль, передает Day.Az со ссылкой на Trend. В спортивном мероприятии принимают участие спортсмены Азербайджана и Болгарии.

Выступая на открытии фестиваля замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева рассказала о развитии отношений в спортивной сфере между двумя странами. Замминистра выразила уверенность, что фестиваль послужит еще большему укреплению и развитию спортивных связей между Азербайджаном и Болгарией.

В своем выступлении посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков выразил признательность азербайджанской стороне за высокий уровень организации фестиваля.

Заместитель начальника европейского департамента министерства иностранных дел Азербайджана Руслан Рзаев и руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Болгария Рауф Алиев подчеркнули, что за многие годы между Азербайджаном и Болгарией сложились успешные связи во многих сферах.

На открытии фестиваля прозвучал Государственный гимн Азербайджана и Государственный гимн Болгарии.

Далее была представлена художественная программа, в ходе которой вниманию публики представлены национальные танцы двух стран.

Затем начались спортивные соревнования. В фестивале представлены несколько видов спорта - это акробатическая гимнастика, борьба, а также боевое искусство - капоэйра и брейк-данс. По итогам фестиваля будут награждены победители.