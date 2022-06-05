Определились 30 из 32 сборных-участников ЧМ 2022 года по футболу в Катаре
Стали известны 30 из 32 сборных, которые примут участие на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Среди европейских сборных на ЧМ-2022 отбор пришли Бельгия, Англия, Дания, Германия, Испания, Польша, Нидерланды, Португалия, Франция, Сербия, Хорватия, Швейцария и Уэльс.
Южная Америка: Бразилия, Эквадор, Аргентина, Уругвай.
Африка: Гана, Марокко, Камерун, Сенегал, Тунис.
Азия: Иран, Саудовская Аравия, Катар (как страна-организатор), Южная Корея, Япония.
Северная Америка: США, Канада, Мексика.
Финальный турнир чемпионата мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Две оставшиеся путевки разыграют сборные Коста-Рики и Новой Зеландии (матч состоится 14 июня), а также победитель пары Перу - (ОАЭ/Австралия) (13 июня).
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