Министры иностранных дел Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов посмотрели матч женской сборной Турции по волейболу.

Как передает Day.Az, об этом Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.

"Вместе с министром иностранных дел Азербайджана, моим братом Джейхуном провожаем женскую сборную Турции по волейболу с победой из Анкары. До встречи, в финале в Анкаре", - написал он.