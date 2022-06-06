https://news.day.az/sport/1468196.html Чавушоглу и Джейхун Байрамов посмотрели матч женской сборной Турции по волейболу - ВИДЕО
Чавушоглу и Джейхун Байрамов посмотрели матч женской сборной Турции по волейболу - ВИДЕО
Министры иностранных дел Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов посмотрели матч женской сборной Турции по волейболу.
Как передает Day.Az, об этом Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.
"Вместе с министром иностранных дел Азербайджана, моим братом Джейхуном провожаем женскую сборную Турции по волейболу с победой из Анкары. До встречи, в финале в Анкаре", - написал он.
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