https://news.day.az/sport/1468211.html Левандовски объявил «Баварии» бойкот
Левандовски объявил «Баварии» бойкот
Польский нападающий Роберт Левандовски твердо решил покинуть "Баварию".
Об этом сообщает Sport1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным источника, форвард объявил бойкот мюнхенскому клубу и не собирается вести переговоры самостоятельно.
Польский форвард уже дважды общался по видеосвязи с главным тренером "Барселоны" Хави, который подробно объяснил ему свое видение игры и заверил, что будет использовать его в качестве чистой девятки.
Напомним, что в прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.
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