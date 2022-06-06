Левандовски объявил «Баварии» бойкот

Польский нападающий Роберт Левандовски твердо решил покинуть "Баварию".

Об этом сообщает Sport1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, форвард объявил бойкот мюнхенскому клубу и не собирается вести переговоры самостоятельно.

Польский форвард уже дважды общался по видеосвязи с главным тренером "Барселоны" Хави, который подробно объяснил ему свое видение игры и заверил, что будет использовать его в качестве чистой девятки.

Напомним, что в прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.