14-я победа Рафаэля Надаля на "Ролан Гаррос"

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, победив в финале норвежца Каспера Рууда в трех партиях - 6:3, 6:3, 6:0, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это 22-й трофей, завоеванный знаменитым испанским теннисистом на турнирах серии Большого шлема. Он является рекордсменом по этому показателю в мужском одиночном разряде. При этом "Ролан Гаррос" Надаль выиграл уже в 14-й раз. Очередную победу он одержал через два дня после своего 36-летия и стал самым возрастным обладателем титула в истории турнира на грунтовых кортах.

На счету Рафаэля Надаля также четыре победы на Открытом чемпионате США, две - на Уимблдоне и две - на Открытом чемпионате Австралии.

Кори Гауфф из США во второй раз проиграла в финале нынешнего Открытого чемпионата Франции по теннису: вместе с Джессикой Пегулой она уступиладомашним фаворитам Каролин Гарсия и Кристине Младенович в женском парном разряде. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Гауфф проиграла свой первый финал турнира Большого шлема в одиночном разряде в субботу.

Для пары Младенович - Гарсия это вторая победа на "Ролан Гаррос": ранее они выигрывали турнир 2016 года. Для Гарсия это второй титул на парном Большом шлеме, для Младенович - шестая победа подобного уровня.