Гаттузо и "Валенсия" подпишут контракт

Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо близок к назначению в "Валенсию", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

44-летний итальянец согласовал двухлетний контракт с испанским клубом с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что Гаттузо возглавит "Валенсию" на этой неделе.

Его последним местом работы был "Наполи" (2019 - 2021).

Прежний главный тренер "Валенсии" Пепе Бордалас покинул клуб на прошлой неделе.

В минувшем сезоне Ла Лиги левантийцы заняли 9-е место, а в Кубке страны дошли до финала, где уступили "Бетису" в серии пенальти.