https://news.day.az/sport/1468280.html Гаттузо и "Валенсия" подпишут контракт
Гаттузо и "Валенсия" подпишут контракт
Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо близок к назначению в "Валенсию", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
44-летний итальянец согласовал двухлетний контракт с испанским клубом с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что Гаттузо возглавит "Валенсию" на этой неделе.
Его последним местом работы был "Наполи" (2019 - 2021).
Прежний главный тренер "Валенсии" Пепе Бордалас покинул клуб на прошлой неделе.
В минувшем сезоне Ла Лиги левантийцы заняли 9-е место, а в Кубке страны дошли до финала, где уступили "Бетису" в серии пенальти.
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