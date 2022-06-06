«Реал» хочет подписать Жезуса

Мадридский "Реал" заинтересован в подписании нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса. "Сливочные" обратили внимание на бразильского футболиста после неудач с подписанием Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Cadena Ser, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

В прошедшем сезоне 25-летний нападающий в 41 матче во всех турнирах забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение Жезуса с "Манчестер Сити" истекает в конце следующего сезона.

Напомним, 23-летний Мбаппе отказался от предложений "Реала" о переходе в их команду свободным агентом и подписал новый контракт с "ПСЖ". 21-летний Холанд с 1 июля 2022 года станет игроком "Манчестер Сити". Ранее он выступал за дортмундскую "Боруссию".