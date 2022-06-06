Стал известен самый дорогой футболист мира

Французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии исследовательского центра CIES Football Observatory, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

CIES составил список самых дорогих игроков планеты, оценив их потенциальную трансферную стоимость. Первое место в списке занял Мбаппе, которого оценили в 205,6 млн евро.

В первой сотне рейтинга больше всего представителей Английской премьер-лиги (АПЛ) - 41.

Топ-10 рейтинга самых дорогих игроков мира по версии CIES Football Observatory:

1. Килиан Мбаппе, "ПCЖ" - €205,6 млн;

2. Виниcиуc Жуниор, "Реал" - 185,3;

3. Эрлинг Холанд, "Манчеcтер Cити" - 152,6;

4. Педри, "Барcелона" - 135,1;

5. Джуд Беллингем, "Боруccия" Дортмунд - 133,7;

6. Фил Фоден, "Манчеcтер Cити" - 124;

7. Френки де Йонг, "Барcелона" - 112,5;

8. Луиc Диаc, "Ливерпуль" - 110;

9. Рубен Диаш, "Манчеcтер Cити" - 109,6;

10. Ферран Торреc, "Барcелона" - 109,5.