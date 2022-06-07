https://news.day.az/sport/1468546.html Левандовски объяснил, почему хочет уйти из «Баварии»
Левандовски объяснил, почему хочет уйти из «Баварии»
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски объяснил, почему принял решение покинуть мюнхенский клуб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Они не хотели слушать меня до конца. Что-то внутри меня вышло из строя. И это невозможно пережить. Даже если ты хочешь быть профессионалом, ты не сможешь это компенсировать", - цитирует форварда 90 min.
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