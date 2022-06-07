https://news.day.az/sport/1468642.html Ряд команд «Формулы-1» уже прибыл в Баку
Ряд команд «Формулы-1» уже прибыл в Баку
Ряд команд, которые примут участие в гонках Гран-при Азербайджана "Формулы-1", уже прибыл в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказали в операционной компании Baku City Circuit.
Отметим, что в соревнованиях примут участие 10 команд.
Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 10-12 июня.
Для зрителей гонок предусмотрены 16700 мест на девяти трибунах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре