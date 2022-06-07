Ряд команд «Формулы-1» уже прибыл в Баку

Ряд команд, которые примут участие в гонках Гран-при Азербайджана "Формулы-1", уже прибыл в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказали в операционной компании Baku City Circuit.

Отметим, что в соревнованиях примут участие 10 команд.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 10-12 июня.

Для зрителей гонок предусмотрены 16700 мест на девяти трибунах.