https://news.day.az/sport/1468651.html FIA проведет проверку бакинской трассы «Формулы-1»
FIA проведет проверку бакинской трассы «Формулы-1»
9 июня Международная автомобильная федерация (FIA) проведет проверку трассы "Формулы-1" в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в операционной компании Baku City Circuit.
Отмечено, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На трассе имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч.
Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 10-12 июня.
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