FIA проведет проверку бакинской трассы «Формулы-1»

9 июня Международная автомобильная федерация (FIA) проведет проверку трассы "Формулы-1" в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

Отмечено, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На трассе имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч.

Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 10-12 июня.