Баку завершает подготовку к "Формуле-1"

Автор: Махир Будагов

В Азербайджане каждый год проводятся большое количество крупных мероприятий, имидж нашей страны из-за дня в день растет. После окончания яркого и грандиозного фестиваля "ТЕХНОФЕСТ", столица начала подготовку к приему следующего, скоростного и полного адреналина мероприятия - "Формулы-1".

Как и предыдущие годы, подготовка и организация чемпионата мира по автогонкам проходит на высоком уровне.

С большими темпами растет наплыв туристов желающих стать сведетелями не только грандиозных соревнований, а также наличия богатой культуры нашей страны. В связи с этим Президент Ильхам Алиев 10 мая подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Азербайджан, чтобы стать очевидцами Гран-При.

Как и в любых других городах при проведении настоль масштабных соревнований, на дорогах Баку возникнут трудности я передвижением автомобилей. Водителям следует отнестись с пониманием к пробкам и пользоваться альтернативными путями проезда. Городской наземный транспорт следует особенно избегать в дни самого Гран-При, по причине массовых заторов во всех частях города.

Территории, на которых действует ограничение движения, делятся на 3 зоны:

Зона 1 - в эту зону входит территория Ичеришехер, вокруг которой проходит гоночный трек.

Зона 2 - к этой зоне относится площадь Азадлыг, окруженная гоночным кольцом, и другие близлежащие улицы.

Зона 3 - Эта зона охватывает улицу 50-летия ООН.

Отметим, что движение по зоне 1 будет разрешено лишь в ночное время, с 00:00 до 06:00. Ограничения движения транспорта на данных участках будут сняты 14 июня, начиная в 10:00.

На время проведения мероприятия въезд и выезд на данную территорию будет осуществляться на основе специального пропуска "Разрешение на въезд по месту жительства".

Старт скоростных соревнований будет 12 июня в 15:00 по Бакинскому времени.

Вне всякого сомнения, как и в предыдущие годы гонки Формулы -1 пройдут на высоком уровне. Гости посетившие нашу страну останутся довольны не только мероприятием, но и культурой, традициями и кухней Азербайджана.