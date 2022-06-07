«Челси» надеется подписать форварда «Ман Сити»

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус интересен "Челси", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

По данным As, лондонский клуб проявляет серьезный интерес к 25-летнему форварду и попытается приобрести его этим летом. Кроме того, в трансфере бразильца заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм".

"Челси" уже сообщил Жезусу, что направит официальное предложение, даже если этот процесс будет задержан из-за продажи клуба. Таким образом, сейчас время работает против "Челси", и это может помочь "Арсеналу" и "Тоттенхэму".

Кроме того, журналист Cadena SER Антон Меана сообщил, что сейчас "Реал" не рассматривает вариант с приглашением Жезуса, хоть его трансферную стоимость мадридский клуб и может себе позволить.

Большим препятствием для перехода Габриэла стала квота на футболистов не из Евросоюза. В "Реале" она занята Винисиусом, Родриго и Эдером Милитао. Таким образом, "Мадрид" оказался в сложной позиции и может упустить возможность подписать бразильца.