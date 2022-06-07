Баку надолго останется в календаре Формулы 1

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, надеется, что в Баку его команда сможет побороться за хороший результат, чтобы отыграться за неудачи в Барселоне и Монако, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

-Июньские этапы в Азербайджане и Канаде проходят встык - это подчеркивает необходимость составлять календарь сезона по региональному принципу, которого Формула 1 предложила придерживаться начиная с 2023 года. Какие основные сложности приходится преодолевать, когда гонки разделяет лишь недельный интервал, и что вы думаете по поводу планов на следующий сезон?

Сложности в том, что нужно лететь с одного континента на другой, это долгое путешествие, и команде приходится прикладывать большие усилия, чтобы его осуществить.

Для этого нужно, чтобы коллектив слаженно и эффективно работал, но всего за несколько дней нужно доставить все оборудование на одну трассу и подготовить его, после чего разобрать его и отправиться на следующую гонку. Это непросто, а если какая-то из машин получила повреждения, ситуация осложняется ещё больше, и мы надеемся избежать этого в Баку.

Что касается планов на следующий сезон, то будет здорово, если нам удастся объединять гонки по региональному принципу. Я знаю, что Стефано Доменикали очень многое для этого делает, и календарь в 2023 году будет организован правильно.

-Гран-при Азербайджана занял свое особое место в календаре Формулы 1 - что можете сказать об этом этапе чемпионата?

Помню мое первое впечатление о Баку: меня поразило, какой это красивый город, и какая там отличная трасса. Раньше я ничего не знал о Баку, поскольку не планировал его посещать, но теперь я думаю, что эта трасса надолго останется в календаре Формулы 1.

-Трасса Baku City Circuit знаменита тем, что там сочетаются узкие извилистые секции, которые проходят по старому городу, с длинной скоростной старт-финишной прямой, на которой в разные годы происходили разного рода драматические события. Как нужно настраивать машину для такой трассы, и в какой мере она подходит VF-22?

Трасса действительно делится на две части - очень быструю и очень извилистую. Думаю, что мы смогли добиться существенного прогресса, когда в Испании нашли оптимальный подход к настройкам машины, и сейчас она неплохо справляется с трассами разных типов.

В Баку необходимо правильно ее настроить, и я думаю, что мы сможем побороться за хороший результат, на который рассчитывали и в Испании, и в Монте-Карло, но обстоятельства сложились иначе. Я с нетерпением жду предстоящего уик-энда, чтобы снова вернуться к работе на трассе.