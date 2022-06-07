https://news.day.az/sport/1468714.html Удачливый спортсмен в полёте покинул мотоцикл и удивил сеть своей «живучестью» - ВИДЕО
Удачливый спортсмен в полёте покинул мотоцикл и удивил сеть своей «живучестью» - ВИДЕО
Участник мотозаезда, проезжая один из виражей, врезался в барьер и вылетел из седла своего "железного коня", передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Мотоциклист, не сбавляя скорости, столкнулся с ограждением и улетел со склона. Но к большому удивлению очевидцев спортивного мероприятия и репортёров, совершил мягкую посадку и быстро вернулся к застрявшему в отбойнике мотоциклу, чтобы продолжить участие в заезде.
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