Удачливый спортсмен в полёте покинул мотоцикл и удивил сеть своей «живучестью»

Участник мотозаезда, проезжая один из виражей, врезался в барьер и вылетел из седла своего "железного коня", передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Мотоциклист, не сбавляя скорости, столкнулся с ограждением и улетел со склона. Но к большому удивлению очевидцев спортивного мероприятия и репортёров, совершил мягкую посадку и быстро вернулся к застрявшему в отбойнике мотоциклу, чтобы продолжить участие в заезде.