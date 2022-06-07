Трасса в Баку подходит нашей машине

На скоростной трассе в Баку на первый план выходит мощность силовых установок. Гонщик Haas Кевин Магнуссен считает, что в предстоящий уик-энд он выступит на конкурентоспособном уровне благодаря мотору Ferrari, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

-Опыт, полученный на прошлом этапе в Монако, поможет на еще одной городской трассе в Баку?

Эти трассы очень сильно отличаются, но какие-то общие черты у них есть. В Баку интересная трасса с уникальными длинными, прямыми и медленными поворотами. Я с нетерпением жду уик-энд.

-В Баку две зоны DRS и очень длинная стартовая прямая. Мы увидим много обгонов в этот уик-энд? Какие воспоминания у вас связаны с этой гонкой?

Гонки в Баку обычно получаются богатыми на события. Здесь высок риск вылета, желтых флагов и появления автомобиля безопасности. Исторически на этой трассе бывает много красных флагов, что открывает больше дополнительных возможностей по сравнению с другими трассами.

-На какой результат вы рассчитываете в этот уик-энд? Трасса подходит вашей машине VF-22?

Я надеюсь, что подходит. Здесь длинные прямые, у нас двигатель Ferrari - я не жду каких-либо проблем. На этой трассе важна мощность, и она у нас есть.

-Позади треть сезона. Вы уже вошли в ритм после прошлогодней паузы?

Мне нравится то, чем я занимаюсь, поскольку моя мечта исполнилась. С одной стороны, у меня очень плотный график, но с другой - я уже последние восемь лет живу в таком ритме. В прошлом году у меня было слишком много свободного времени, поэтому я рад вернуться к привычному графику. Да, у меня много дел, но это очень весело.