Формула 2: Бошунг планирует выйти на старт в Баку

Ральф Бошунг, швейцарский гонщик команды Campos, выступающий в Формуле 2, вынужден был пропустить два этапа сезона - в Барселоне и в Монако, поскольку после гонок в Имоле чувствовал сильные боли в области шеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, причем перед этапом в Монако была информация о том, что он готов выйти на старт, поскольку чувствует себя лучше, однако когда приступил к тренировкам на городской трассе, неприятные ощущения вернулись, и медики порекомендовали ему не подвергать себя лишним нагрузкам, чтобы побыстрее восстановить форму.

Но похоже, что Бошунг поправился, и в Баку он намерен вновь сесть за руль.

"После сегодняшнего обследования при помощи МРТ я рад сообщить, что собираюсь выступить в гонке в Баку, - такой новостью Ральф поделился с болельщиками через социальные сети. - В течение нескольких предыдущих дней мной занимались медики, чтобы убрать последствия травмы, которая оказалась серьезной и потребовала правильного лечения.

В какие-то моменты я все еще могу испытывать боли, но мне уже разрешили участвовать в гонках".

Несмотря на пропуск двух этапов Ральф остается на 11-м месте личного зачета, его лучшим результатом в этом сезоне было 3-е место в воскресной гонке в Имоле.