В Баку важно не перегреть шины

Как и на прошлом этапе в Монако, на Гран-при Азербайджана Ф-1 командам будут доступны три самых мягких состава шин - С3, С4 и С5. Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола рассказал, чем обусловлен такой выбор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Марио Изола: "До появления Джидды в Баку была самая скоростная городская трасса. Однако нагрузки на шины здесь не такие высокие, поскольку ни в одном из поворотов на резину не воздействует огромное количество энергии по причине невысокой абразивности асфальта и низких нагрузок. Именно сочетание этих факторов дало нам возможность привезти такие же составы, как и в Монако.

Учитывая сказанное, необходимо принимать во внимание высокие скорости, которые оказывают влияние на шины. В Баку важно добиться от шин сцепления с трассой, а поиск баланса для распределения нагрузки между передними и задними шинами станет ключевой задачей для команд.

С одной стороны, передние шины должны достаточно прогреваться, чтобы не терять сцепление с трассой из-за падения температуры, которое неизбежно на длинных прямых. С другой стороны, важно не перегреть задние шины на разгонах.

В Баку температура асфальта постоянно меняется, поэтому трассу можно назвать специфичной со своими техническими сложностями, которые одинаковы для всех".