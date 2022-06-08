«Реал» объявит о продлении контракта с Модричем
Сегодня будет объявлено о продлении контракта полузащитника Луки Модрича с мадридским "Реалом", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
По информации источника, хорват останется в "королевском клубе" еще на один сезон.
Напомним, что в нынешнем сезоне Модрич принял участие в 45 встречах за "Реал" во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и 12 результативными передачами.
В составе "сливочных" 36-летний Модрич трижды выиграл чемпионат Испании, стал обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Суперкубка Испании, пятикратным обладателем Лиги чемпионов УЕФА, трехкратным победителем Суперкубка УЕФА, а также четырехкратным обладателем трофея клубного чемпионата мира.
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