«Реал» объявит о продлении контракта с Модричем

Сегодня будет объявлено о продлении контракта полузащитника Луки Модрича с мадридским "Реалом", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, хорват останется в "королевском клубе" еще на один сезон.

Напомним, что в нынешнем сезоне Модрич принял участие в 45 встречах за "Реал" во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и 12 результативными передачами.

В составе "сливочных" 36-летний Модрич трижды выиграл чемпионат Испании, стал обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Суперкубка Испании, пятикратным обладателем Лиги чемпионов УЕФА, трехкратным победителем Суперкубка УЕФА, а также четырехкратным обладателем трофея клубного чемпионата мира.