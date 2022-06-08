https://news.day.az/sport/1468908.html Все команды "Формулы-1" уже находятся в Баку
Все команды "Формулы-1" уже находятся в Баку
Все команды, которые примут участие в Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022, уже прибыли в Баку.
Об этом Day.Az сообщили в среду в Baku City Circuit.
Сейчас команды готовятся к гонке.
Отметим, что в соревнованиях примут участие 10 команд.
Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 10-12 июня
Для зрителей гонок предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.
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