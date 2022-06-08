Все команды "Формулы-1" уже находятся в Баку

Все команды, которые примут участие в Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022, уже прибыли в Баку.

Об этом Day.Az сообщили в среду в Baku City Circuit.

Сейчас команды готовятся к гонке.

Отметим, что в соревнованиях примут участие 10 команд.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 10-12 июня

Для зрителей гонок предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.