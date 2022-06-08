В Alfa Romeo заработали очки в пяти гонках подряд и рассчитывают продолжить эту серию в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, руководитель команды Фредерик Вассер сказал: "Мы отправляемся в Баку с целью закрепить прогресс, достигнутый нашей командой в этом сезоне. Мы многое сделали и можем быть довольны результатами, но останавливаться нельзя - нужно выкладываться на каждом этапе.

В Монако мы видели, что разница в результатах очень мала - в мгновение ока вы можете скатиться с шестого на шестнадцатое место. Вот почему важно выжимать максимум из каждой сессии, из каждого круга.

Я рассчитываю, что трасса в Баку подойдет нашей машине, но прежде C42 хорошо выступала на всех видах трасс. Цели остаются прежними - добиться максимального прогресса с обеими машинами в квалификации и стремиться к тому, чтобы в воскресенье заработать очки двумя машинами".