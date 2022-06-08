Формула -1: Испанский гонщик Фернандо Алонсо вспоминает прошлогоднюю гонку в Баку

В прошлом году Фернандо Алонсо занял 6-е место по итогам Формулы-1 Гран-при Азербайджана, хотя всего за пару кругов до финиша был только десятым. Однако после аварии и схода Макса Ферстаппена был дан рестарт, который испанский гонщик Alpine провел блестяще, в первых поворотах городской трассы опередив нескольких соперников.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед бакинским этапом чемпионата двукратный чемпион мира вспоминал как это было.

"На рестарте я сначала опередил одного соперника, потом второго, заметив, как Карлос Сайнс оказался в зоне вылета (во 2-м повороте), и подумал, что он, наверное, собирается провести отпуск в Баку, поэтому решил присмотреться к квартирам в центре города.

На Baku City Cirсuit очень тяжело прогревать шины, особенно когда после рестарта остается всего два круга до конца гонки. Но, по-моему, тогда на моей машине стоял свежий комплект резины, что, конечно, давало определенное преимущество.

Потом я опередил Юки Цуноду в 5-м повороте, а вот следующий правый поворот, не очень приятный, там довольно неровный асфальт, и я боялся заблокировать колеса, потому что тогда я бы потерял все, что удалось отыграть. На тот момент я опередил уже троих, а четвертым был Льюис, вылетевший с трассы на рестарте. Но я тогда даже не заметил, что мы отыграли еще одну позицию, поскольку он был за пределами моего поля зрения.

Но потом надо было продержаться еще один круг, хотя по старт-финишной прямой мы проезжали два раза, и там я вновь опасался, что потеряю какие-то позиции. Слипстримом я не мог воспользоваться, а соперники, которых я опередил, ехали за мной вплотную.

Но поскольку до финиша оставался всего один круг, а в батарее системы ERS был еще достаточно большой заряд, я мог использовать всю эту энергию, чтобы защищать свою позицию. Так что все закончилось хорошо...

В общем, в Баку здорово гоняться, если по ходу гонки пару раз дают рестарт или выезжает автомобиль безопасности, потому что на длинной прямой много всего происходит. Надеюсь, в этот раз мы опять сможем этим воспользоваться", - поделился своими воспоминаниями испанский гонщик.