Гонщики Aston Martin об ожиданиях от Гран-при в Баку
Гонщики команды Aston Martin Себастьян Феттель и Лэнс Стролл поделились ожиданиями по поводу предстоящего Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Aston Martin.
"Здорово снова вернуться в Баку. Прошел год с тех пор, как я впервые поднялся на подиум с командой Aston Martin на этой трассе, так что для меня это особенная гонка. Будет интересно посмотреть, как новые машины адаптируются к трассе, особенно с учетом сочетания быстрых и медленных скоростей на прямых и крутых поворотах", - сказал Феттель.
Его коллега по команде Стролл добавил, что прошлогодняя гонка в Баку оказалась сложной для него, но он снова готов выступить на этой трассе.
"Сочетание длинных прямых и крутых поворотов требует тщательной подготовки, поэтому будет интересно посмотреть, как работают эти новые правила. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как мы сможем выступить на этот раз", - сказал он.
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