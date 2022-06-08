Гонщики команды AlphaTauri оптимистично настроены в связи с Гран-при в Баку

Гонщик команды AlphaTauri Пьер Гасли оптимистично настроен в связи с предстоящим Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы команды AlphaTauri.

"У меня хорошее предчувствие по поводу этой гонки, поскольку бакинская трасса состоит только из медленных поворотов. Я думаю, что планировка потенциально может нам подойти. Мы не должны забывать, что впереди длинная главная прямая, так что посмотрим, как мы с этим справимся. Но в целом я достаточно оптимистичен по поводу того, что мы сможем там хорошо выступить. В прошлом году мы выступили здесь очень хорошо, так как я финишировал на подиуме на третьем месте после четвертой квалификации, и это была отличная гонка для команды", - сказал он.

Его партнер по команде Юки Цунода выразил надежду, что у команды получится провести чистую гоночную неделю в Азербайджане и набрать несколько очков.

"Прошлогодняя гонка в Баку для нас была действительно сильной. Я квалифицировался восьмым и был пятым в гонке, пока не потерял пару мест в последние моменты после красного флага, из-за чего до финиша оставался один круг", - сказал он.

Цунода также отметил особенности бакинской трассы, которые ему особенно нравятся.

"Мне особенно нравится сектор 2, где он проходит мимо старых зданий, и есть много возможностей для прохождения не только на очень длинной прямой, так что в целом мне это нравится. Команде нужно провести сильный уик-энд, собрав всё воедино для достижения наилучшего возможного результата", - сказал он.