Как не стать жертвами мошенников, покупая билеты на Гран-при Азербайджана?

В Баку стартовало грандиозное событие - Гран-при Формулы-1. Как известно, крупные международные мероприятия всегда отличный повод для мошенников нажиться на доверчивости или невнимательности спортивных фанатов. Чтобы обезопасить данные пользователей и помочь сберечь финансы, "Лаборатория Касперского" даёт советы, как не попасться на удочку злоумышленников, передает Day.Az.

Какие мошеннические схемы могут быть реализованы?

Во-первых, массовая рассылка спама, посвящённого "Формуле-1". Злоумышленники используют желание людей увидеть событие своими глазами: они распространяют сообщения о "победе" в лотерее, якобы проведённой официальными организаторами Гран-при Азербайджана, его спонсорами или популярными брендами. В поддельном электронном письме потенциальную жертву могут попросить предоставить свои личные данные якобы для оформления билета. Также в подобной рассылке могут распространяться ссылки на поддельные страницы для покупки билетов со скидкой. Перейдя по ним, пользователи рискуют раскрыть злоумышленникам свои персональные данные и номера банковских карт.

Ещё одна возможная угроза - фальшивые сервисы по продаже билетов. Они могут выглядеть очень правдоподобно, содержать ключевые слова вроде "formula1", "bakuformula1". Злоумышленники могут покупать SSL-сертификаты, которые обеспечивают безопасное соединение между веб-сервером и браузером, благодаря чему адрес фальшивого сайта может начинаться с https. Такой значок безопасного соединения тоже может усыпить бдительность спортивных фанатов, в результате чего они без тени сомнения перешлют деньги мошенникам.

"Будьте внимательны ко всем специальным предложениям - спонтанным розыгрышам, раздаче билетов за час до события. Все они торопят вас принять решение и быстро отдать данные. Заполнив форму с личными и финансовыми данными, вы рискуете остаться и без билета, и без денег. То же касается и эксклюзивных VIP-акций", - предупреждает Мушвиг Мамедов, официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане.

Как безопасно купить билеты?